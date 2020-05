Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla libertà di culto (Di sabato 9 maggio 2020) “Dutturi, dutturi, arrivò che venne la circulare del signuri Prefetta sulla libertà di culta… “. Catarelli eria trasuta plano plano sinza rumorata commo se aviva da trasere in Ecclesia doppo esseri macari facta la crucia piscanna acque nella santiere, Muntilbano: “Va bine, Catarè: mittimila supra chesta catasta di carta… L’havi litta tibi; che dicia?”. Catarelli (arrusicanna): “Dutturi, il pizza di carta dicia che dal 18 maggia i fidelia potino annari alla missa e ci stavino spiegata omnia le rigula del prutuculla che havino da rispittari… “. M: “Ma non potivano aspittari n’altra puca… per le Missa… “. C: “Ma pirchia lia non è culta?”. M: “Non tanta: da picciliddro faciva il chirichetta ma poia non ci sugno chiù annata… “. C: ... Leggi su ilnapolista Tra Cina e Stati Uniti riparte il dialogo?

“Young Factor” - a Milano un dialogo tra giovani - economia e finanza

Dialogo tra Catarella - i carabinieri e Galluzzo sul fratacchione (Di sabato 9 maggio 2020) “Dutturi, dutturi, arrivò che venne la circulare del signuri Prefettalibertà di culta… “. Catarelli eria trasuta plano plano sinza rumorata commo se aviva da trasere in Ecclesia doppo esseri macari facta la crucia piscanna acque nella santiere, Muntilbano: “Va bine, Catarè: mittimila supra chesta catasta di carta… L’havi litta tibi; che dicia?”. Catarelli (arrusicanna): “Dutturi, il pizza di carta dicia che dal 18 maggia i fidelia potino annari alla missa e ci stavino spiegata omnia le rigula del prutuculla che havino da rispittari… “. M: “Ma non potivano aspittari n’altra puca… per le Missa… “. C: “Ma pirchia lia non è culta?”. M: “Non tanta: da picciliddro faciva il chirichetta ma poia non ci sugno chiù annata… “. C: ...

ParoleOstili : Il silenzio, dice @GiaccardiChiara a #paroleostili, è fondamentale: come diceva Romano Guardini, è il grembo della… - fattoquotidiano : L'INTERCETTAZIONE Il dialogo tra l’avvocato Balducci e Palamara e il “tifo” dell’ex procuratore per Lo Voi come suc… - Avvenire_Nei : Dopo il dialogo tra la Conferenza episcopale e il ministero si chiariscono le misure di sicurezza per celebrare le… - IL_fest_munchen : La situazione COVID e le direttive italiane/tedesche ci costringono purtroppo ad annullare l'evento 22-24 maggio. S… - napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla libertà di culto “Dal 18 maggia i fidelia potino annari alla missa e ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Blog | Dialogo tra Unione europea, Germania e Italia: effetto Lost in translation? Il Sole 24 ORE Aiuti al commercio, sì unanime del Consiglio di Cagliari

Voto unanime del Consiglio comunale al piano di sostegno alle attività commerciali e artigianali di Cagliari. Un'approvazione che impegna sindaco, giunta e la stessa Assemblea a mettere in pratica i p ...

new york in remoto

Siamo oramai abituati da qualche anno alle comunicazioni entusiastiche delle mega-gallerie sulle vendite di opere d'arte da centinaia di migliaia e milioni di dollari nei primi giorni di apertura dell ...

Voto unanime del Consiglio comunale al piano di sostegno alle attività commerciali e artigianali di Cagliari. Un'approvazione che impegna sindaco, giunta e la stessa Assemblea a mettere in pratica i p ...Siamo oramai abituati da qualche anno alle comunicazioni entusiastiche delle mega-gallerie sulle vendite di opere d'arte da centinaia di migliaia e milioni di dollari nei primi giorni di apertura dell ...