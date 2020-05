Coronavirus: ieri oltre 172mila persone controllate in tutta Italia, elevate 1.979 sanzioni (Di sabato 9 maggio 2020) Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri le forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche per il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus hanno controllato 172.538 persone delle quali 1.979 sanzionate amministrativamente, 14 denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 3 per aver violato il divieto di allontanarsi da casa nel periodo di quarantena. Le attività controllate sono state 63.042 con 113 esercenti sanzionati e 19 provvedimenti di chiusura.L'articolo Coronavirus: ieri oltre 172mila persone controllate in tutta Italia, elevate 1.979 sanzioni Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dimesso l’ultimo paziente all’ospedale di Fidenza : la danza di medici e infermieri per festeggiare

