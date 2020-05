Chiellini “Balotelli da schiaffi”, Supermario “Almeno parlo in faccia” (Di sabato 9 maggio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L’autobiografia di Chiellini, “Io, Giorgio”, uscira’ solo fra qualche giorno ma le polemiche sono gia’ scoppiate. A fare rumore sono soprattutto le parole riservate a Balotelli e Felipe Melo. “Balotelli e’ una persona negativa, senza rispetto per il gruppo – si legge nel libro – In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti. Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: e’ una mela marcia”. Frasi che i diretti interessati non hanno preso ... Leggi su ilcorrieredellacitta Chiellini “Balotelli da schiaffi” - Supermario “Almeno parlo in faccia”

Giorgio Chiellini : “Balotelli è una persona negativa da prendere a schiaffi”

Chiellini “Balotelli da schiaffi” - Supermario “Almeno parlo in faccia” (Di sabato 9 maggio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L’autobiografia di, “Io, Giorgio”, uscira’ solo fra qualche giorno ma le polemiche sono gia’ scoppiate. A fare rumore sono soprattutto le parole riservate a Balotelli e Felipe Melo. “Balotelli e’ una persona negativa, senza rispetto per il gruppo – si legge nel libro – In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti. Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: e’ una mela marcia”. Frasi che i diretti interessati non hanno preso ...

GoalItalia : 'Balotelli? Da prendere a schiaffi, non è tra i primi 20 al mondo' 'Felipe Melo è anche peggio' #Chiellini ne ha… - Gazzetta_it : Lo sfogo di @chiellini: “@FinallyMario #Balotelli persona negativa. @_felipemelo_ il peggio del peggio” - FcInterNewsit : Balotelli, dura replica a Chiellini: 'Almeno ho il coraggio di dire le cose in faccia, tu non sei un uomo' - Leonardo_0mar : Balotelli ha fatto molto di più di Chiellini per un paese che non lo apprezza molto. Chiellini dovrebbe stare zitt… - SmorfiaDigitale : Chiellini-Balotelli, cosa c' dietro lo scontro: il valore della fascia e gli sch... -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini “Balotelli