Brescia, uccide la moglie a coltellate davanti ai tre figli che avevano dato l’allarme (Di sabato 9 maggio 2020) Alle 21 hanno provato a chiamare i carabinieri perché il loro padre stava per uccidere la mamma, ma il loro allarme non è servito. Venerdì sera a Milzano, provincia di Brescia, un uomo di 41 anni ha ammazzato in casa con quattro fendenti di un coltello da cucina la moglie, 39 anni, di origine rumena. Il tutto davanti agli occhi dei loro tre figli, tutti minori di età compresa tra i due e i 15 anni. L’aggressione e l’omicidio sono avvenuti nel giro di mezz’ora, tra le 20.45 e le 21.15. La figlia più grande ha chiamato il 112, e con lei altri vicini che avevano sentito le urla. Il sindaco del paese stava passando in strada, ha sentito le urla ed entrando in casa della famiglia ha trovato la figlia più grande della coppia che, sporca di sangue, chiedeva aiuto. “Ho sentito urlare, a volte capitava, ma mai così. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano Brescia - uccide la moglie a coltellate davanti ai figli

Brescia : uccide la moglie a coltellate in casa - carabinieri avvertiti dalla figlia

Omicidio a Brescia - marito uccide la moglie davanti ai tre figli piccoli (Di sabato 9 maggio 2020) Alle 21 hanno provato a chiamare i carabinieri perché il loro padre stava perre la mamma, ma il loro allarme non è servito. Venerdì sera a Milzano, provincia di, un uomo di 41 anni ha ammazzato in casa con quattro fendenti di un coltello da cucina la, 39 anni, di origine rumena. Il tuttoagli occhi dei loro tre, tutti minori di età compresa tra i due e i 15 anni. L’aggressione e l’omicidio sono avvenuti nel giro di mezz’ora, tra le 20.45 e le 21.15. Laa più grande ha chiamato il 112, e con lei altri vicini chesentito le urla. Il sindaco del paese stava passando in strada, ha sentito le urla ed entrando in casa della famiglia ha trovato laa più grande della coppia che, sporca di sangue, chiedeva aiuto. “Ho sentito urlare, a volte capitava, ma mai così. Sono ...

SkyTG24 : Uccide moglie davanti a figli piccoli, arrestato 40enne nel Bresciano - MediasetTgcom24 : Brescia, uccide la moglie davanti ai figli piccoli: arrestato #Brescia - Corriere : Uccide la moglie con un coltello davanti ai tre figli minorenni - VirginiaPanzeri : RT @anis_epis: Milzano. Hanno provato a chiamare i carabinieri perché il loro padre stava per uccidere la mamma, ma il loro allarme non è s… - StellaSirio60 : RT @TelefonoRosaNaz: Tre giovani lasciati soli dalla furia di un mostro che ha ammazzato la loro mamma. Non ci sono scuse, non c’è rabbia s… -