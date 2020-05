Auto e moto, ecco la Fase 2. Mascherina e autocertificazione sempre a portata di mano (Di sabato 9 maggio 2020) Comincia anche per l’Auto la Fase 2, ma con cautela. Perché se è vero che siamo più liberi di spostarci su due e quattro ruote, lo è anche che sono diverse le regole da rispettare quando ci si mette in viaggio per evitare o ridurre al minimo i rischi di contagio per sè e per gli altri. Innanzitutto, la Mascherina. Che deve essere indossata anche a bordo, anche se c’è la possibilità di mantenere un metro di distanza dagli altri passeggeri. In caso ce ne siano più di due, oltre al conducente, è obbligatorio tenere libero il posto centrale di ciascuna fila di sedili. Se chi guida è da solo, può anche non portarla. E chi va su due ruote? Deve sempre indossare la Mascherina, in presenza di un passeggero. Se è da solo, invece, dipende da che tipo di casco indossa: con quello integrale a visiera ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 : consentito farsi accompagnare al lavoro - sia in auto che in moto

