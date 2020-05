Usa | disoccupazione ai massimi storici | ad aprile +10 | 3% rispetto a marzo

francescoseghez : Il tasso di disoccupazione negli USA sale ad aprile 2020 di 10.3 punti raggiungendo il 14,7%. Via @BLS_gov - max70gub : RT @Phastidio: USA: disoccupazione al 14,7% ma il dato è sottostimato a causa della presenza di un elevato numero di inattivi resi tali dal… - Phastidio : USA: disoccupazione al 14,7% ma il dato è sottostimato a causa della presenza di un elevato numero di inattivi resi… - Quinta00876879 : RT @TizianaFerrario: 20 milioni e 500 mila posti di lavoro persi negli Usa. 14.7 tasso disoccupazione.Mai cosi tanti dalla grande depressio… - nonnachicca58 : RT @contropiano: Non si uccidono così anche i cavalli? Il sequel #coronavirus #disoccupazione #Usa #crisieconomica -

Ultime Notizie dalla rete : Usa disoccupazione

Mondo - Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che i dati di aprile erano attesi. Non è una sorpresa. Cosa posso fare è farli tornare", dice Trump ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 mag - I prezzi dei titoli di Stato americani viaggiano in ribasso dopo che rapporto sull'occupazione di aprile ha evidenziato un balzo storico del tasso d ...