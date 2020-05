Travolge con l’auto il vicino dopo lite per gestione condominio: 45enne in carcere (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano di Napoli – Ha travolto intenzionalmente e ferito con la propria auto il vicino di casa con cui aveva litigato poco prima per motivi condominiali. E’ l’accusa a carico di un 45enne di Mugnano di Napoli, che i carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere su ordine del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord; l’accusa è di tentato omicidio. I fatti risalgono allo scorso primo maggio, quando il 45enne ha litigato vivacemente con il vicino, con cui da tempo è in rotta per motivi che attengono alla gestione del condominio; la lite è stata interrotta a fatica dai familiari dei due uomini, che hanno continuato a minacciarsi reciprocamente; la calma sembrava però tornata. Poi dopo un po’, il 45enne – secondo quanto accertato dai carabinieri coordinati dalla ... Leggi su anteprima24 Una nuova ondata di giochi travolge GeForce NOW - insieme al supporto del DLSS 2.0 per Control

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Mugnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 ...

