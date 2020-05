Sky | Ugolini sulla ripresa | Rischio contagio c' è oggi e anche a settembre

(Di venerdì 8 maggio 2020) Massimo, giornalista Sky,; intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Un protocollo chiaro, condiviso e accettato da tutte le parti potrà favorire il ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY – Ugolini: 'Un protocollo sanitario completo potrebbe facilitare il compito di Conte e Spadafora di decidere sulla… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Un protocollo sanitario completo potrebbe facilitare il compito di Conte e Spadafora di decidere sulla… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Ugolini: 'Un protocollo sanitario completo potrebbe facilitare il compito di Conte e Spadafora di decidere sulla… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Un protocollo sanitario completo potrebbe facilitare il compito di Conte e Spadafora di decidere sulla… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Un protocollo sanitario completo potrebbe facilitare il compito di Conte e Spadafora di decidere sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Ugolini

Napoli Magazine

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto al microfon ...Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto riportato: “In Germania hanno trovato dei positivi e non per q ...