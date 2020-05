Salvini insiste sulle condizionalità del Mes

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 maggio 2020) Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio, l’Eurogruppo ha trovato l’accordolinee guida del Mes (Meccanismo europeo di Stabilità) da cui ogni Stato membro potrà attingere – senza vincoli di controllo e condizionalità – per una quota pari al 2% del proprio Pil per effettuare le spese sanitarie legate all’emergenza coronavirus. Si parla, secondo le parole dei protagonisti, di condizioni molto favorevoli (rispetto ai tassi di interesse) e di scadenze lunghe per le restituzioni. Matteosul Mes, però, continua a martellare. LEGGI ANCHE > L’accordo sul Mes c’è, 240 miliardi per tutti i membri UE a partire dal 1° giugno Nel corso della sua intervista a Radio Radio, il segretario della Lega ha detto di non fidarsi di quanto deciso dall’Eurogruppo sul Meccanismo Europeo di ...