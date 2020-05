Ponticelli: Carabinieri arrestano 51enne dopo un inseguimento (Di venerdì 8 maggio 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 51enne dopo un inseguimento nel quartiere Ponticelli. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale C.T., 51enne di Afragola già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante un servizio nel quartiere Ponticelli, hanno notato l’uomo a bordo di un’auto e, alla loro vista, ha cambiato repentinamente il senso di marcia cercando di dileguarsi nelle strade limitrofe. Ne è nato un inseguimento e il 51enne si è reso protagonista di manovre pericolose e sorpassi azzardati tentando addirittura di speronare l’auto dei Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. Sceso dall’auto, l’uomo ha aggredito i Carabinieri ed è stato arrestato. il 51enne – condotto nelle camere di sicurezza e in attesa di giudizio – è ... Leggi su 2anews Ponticelli : Dall’Istituto “Toti Borsi Giurleo” uno striscione dedicato ai carabinieri (Di venerdì 8 maggio 2020) Cronaca di Napoli: ihanno arrestato ununnel quartiere. Idel Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale C.T.,di Afragola già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante un servizio nel quartiere, hanno notato l’uomo a bordo di un’auto e, alla loro vista, ha cambiato repentinamente il senso di marcia cercando di dileguarsi nelle strade limitrofe. Ne è nato une ilsi è reso protagonista di manovre pericolose e sorpassi azzardati tentando addirittura di speronare l’auto deiche sono riusciti a bloccarlo. Sceso dall’auto, l’uomo ha aggredito ied è stato arrestato. il– condotto nelle camere di sicurezza e in attesa di giudizio – è ...

Notiziedi_it : Corsa folle per le strade di Ponticelli, poi aggredisce i carabinieri: arrestato - MariellaMioBea : RT @NapoliToday: #Cronaca #Ponticelli Corsa folle per le strade di Ponticelli, poi aggredisce i carabinieri: arrestato - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Corsa folle per le strade di Ponticelli, poi aggredisce i carabinieri: arrestato… - puntomagazine : L’impianto, le attrezzature in esso utilizzate e i prodotti chimici ricavati illecitamente sono stati sequestrati,… - bassairpinia : NAPOLI, PONTICELLI: Fabbrica di detersivi abusiva con 4 lavoratori 'in nero'. 2 persone denunciate dai Carabinieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli Carabinieri Corsa folle per le strade di Ponticelli, poi aggredisce i carabinieri: arrestato NapoliToday Napoli, fugge all'alt e tenta di speronare l'auto dei carabinieri: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale C.T., 51enne di Afragola. I militari, durante un servizio nel quartiere Ponticelli, hanno notato l’uo ...

Corsa folle per le strade di Ponticelli, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

A Ponticelli un 51enne di Afragola, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, durante un serv ...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale C.T., 51enne di Afragola. I militari, durante un servizio nel quartiere Ponticelli, hanno notato l’uo ...A Ponticelli un 51enne di Afragola, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, durante un serv ...