Oggi cadde Berlino Assieme alla liberazione | gli stupri di massa

(Di venerdì 8 maggio 2020)ricorre il 75° anniversario delladie della Germania dal Terzo Reich, da quel regime che noi tutti riteniamo a ben vedere “Il Male totale”. Ma in questa celebrazione ci sono vittime che non hanno mai avuto davvero voce: milioni di donne stuprate, il cui dolore è stato ingoiato, negato e mal studiato per anni. Chissà come era il cielo diquegli ultimi giorni, chissà se si poteva vedere bene, nascosti come si era nelle cantine dei palazzi, stipati e amti al buio, con il frastuono delle sirene, con il rumore dell’artiglieria, le urla in russo e in tedesco. Chissà come sarà stato uscire fuori durante l’assedio per procurarsi il cibo. Spesso non si riconoscevano più le strade perché erano crollati interi blocchi di palazzi, interi quartieri smembrati, strade ...