Napoli, lo sfogo del calciatore: "Noi sfruttati, ci viene tolto quasi tutto" (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Noi siamo addestrati ad essere ignoranti, quasi tutto ci viene tolto. Possiamo pulirci da soli soltanto le nostre scarpe, poi non dobbiamo occuparci di nient'altro. Pochissime persone sanno cos'è un conto di risparmio, ad esempio. Per non parlare del fatto che quasi nessuno sa cosa vuole fare dopo aver smesso con il calcio". Ecco un estratto dell'intervista che Amin Younes, centrocampista del Napoli, ha rilasciato al sito tedesco T-Online. L'ex Ajax ha preso posizione a favore della categoria dei calciatori, a suo dire costretti solo a dare spettacolo ma senza la possibilità di usare il cervello. "Non dovrebbero solo spremere i giovani calciatori come dei limoni per il loro talento, ma aiutarli a tutti i livelli: atletico, umano e finanziario. Noi calciatori – ...

