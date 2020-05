Luigi De Laurentiis: «Inaccettabile escludere il Bari. Siamo pronti ai play off» (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri la Serie C ha deciso di chiudere i battenti. Monza, Vicenza e Reggina promosse in B. Bloccate le retrocessioni. Il Bari di De Laurentiis, però, non ci sta e, scrive il Corriere dello Sport, minaccia di dare battaglia ovunque possibile, anche in Tribunale. Il commento del presidente Luigi De Laurentiis è stato durissimo. «Alla luce di quanto emerso dall’Assemblea di Lega Pro, con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazione della quarta promossa in Serie B, ritengo Inaccettabile il criterio suggerito della media punti, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite. Questo sarebbe un criterio valutabile nel caso tutte avessero disputato lo stesso numero di incontri, ma ricordiamo che il Carpi, 3ª in classifica nel Girone B, ha giocato addirittura 4 gare in ... Leggi su ilnapolista Niente promozione per il Bari - Luigi De Laurentiis : "Pronti a difenderci in tutte le sedi opportune" (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri la Serie C ha deciso di chiudere i battenti. Monza, Vicenza e Reggina promosse in B. Bloccate le retrocessioni. Ildi De, però, non ci sta e, scrive il Corriere dello Sport, minaccia di dare battaglia ovunque possibile, anche in Tribunale. Il commento del presidenteDeè stato durissimo. «Alla luce di quanto emerso dall’Assemblea di Lega Pro, con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazione della quarta promossa in Serie B, ritengoil criterio suggerito della media punti, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite. Questo sarebbe un criterio valutabile nel caso tutte avessero disputato lo stesso numero di incontri, ma ricordiamo che il Carpi, 3ª in classifica nel Girone B, ha giocato addirittura 4 gare in ...

napolista : Luigi #DeLaurentiis: «Inaccettabile escludere il #Bari. Siamo pronti ai play off» Il presidente contesta il metodo… - Vittoriog82 : RT @scottotweet: Il #Bari di De Laurentiis (presidente Luigi) protesta duramente contro la probabile mancata promozione in Serie B. Ad oggi… - infoitsport : Niente promozione per il Bari, Luigi De Laurentiis: 'Pronti a difenderci in tutte le sedi opportune' - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Luigi De Laurentiis: 'Inaccettabile il criterio della media punti' - 100x100Napoli : Luigi De Laurentiis: 'Inaccettabile il criterio della media punti' -