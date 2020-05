Lavoratori stranieri, regolarizzarli è un atto di civiltà. Opporsi invece è da ipocriti (Di venerdì 8 maggio 2020) L’emergenza Covid sta facendo emergere tutte le contraddizioni di un modello sociale insostenibile. Le restrizioni sanitarie hanno smascherato che una parte importante del nostro sistema economico e in particolare nel settore dell’agricoltura e in quello della cura delle persone si basa sullo sfruttamento di manodopera irregolare. Avevamo davvero bisogno di questo per accorgercene? In queste ore, la regolarizzare dei Lavoratori stranieri rappresenta uno dei nodi che ostacola l’approvazione del tanto atteso decreto Maggio. Voglio dirlo con chiarezza: questa misura è un atto di civiltà. Opporsi è invece un atto di grande ipocrisia. Oltre che un errore politico. Che cosa dovremmo fare di queste persone? Dovremmo continuare a lasciarle in una condizione di illegalità alimentando il lavoro nero e il caporalato? Dovremmo forse non prestare loro ... Leggi su ilfattoquotidiano La regolarizzazione dei lavoratori stranieri proposto da Iv innervosisce Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Lavoratori stranieri - nel governo braccio di ferro sull'agricoltura. M5s ripete : "No a regolarizzazione". Zingaretti : "Piano Bellanova serve - rigidità per visibilità politica". Tridico : "Favorevole - modello Germania"

