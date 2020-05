Inter e Milan, presentati i nuovi progetti: rifunzionalizzazione del Meazza e distretto per lo sport, i dettagli (Di venerdì 8 maggio 2020) Inter e Milan accelerano per il nuovo stadio. Nella giornata di ieri i due club meneghini hanno presentato i nuovi progetti dopo avere mostrato già a gennaio al Comune di Milano i primi rendering con il Meazza “rifunzionalizzato” accanto al nuovo stadio. Si tratterà di una cittadella sportiva aperta a tutti, con all'Interno del Meazza un ampio spazio commerciale. All’esterno gli spazi verdi saranno raddoppiati rispetto al progetto originale. ?️ STADIO Inter e Milan hanno presentato i... Leggi su 90min Repubblica : voci su 3 positivi all’Inter e 2 al Milan

Osimhen dice addio all’Italia : niente Milan né Inter

Ecco lo stadio per Milan e Inter : i progetti - tutto lo spettacolo del nuovo San Siro [FOTO] (Di venerdì 8 maggio 2020)accelerano per il nuovo stadio. Nella giornata di ieri i due club meneghini hanno presentato idopo avere mostrato già a gennaio al Comune dio i primi rendering con il“rifunzionalizzato” accanto al nuovo stadio. Si tratterà di una cittadella sportiva aperta a tutti, con all'no delun ampio spazio commerciale. All’esterno gli spazi verdi saranno raddoppiati rispetto al progetto originale. ?️ STADIOhanno presentato i...

Inter : ??? | STADIO Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Me… - AntoVitiello : Milan e Inter presentano i progetti degli studi Populous e Manica/Sportium per la rifunzionalizzazione dell’attuale… - Gazzetta_it : San Siro, #Inter-#Milan avanti tutta: per il nuovo #stadio obiettivo 2024. #SanSiro - AuryJuventina : RT @TweetGino: Riassumendo: 6 positivi alla Fiorentina 4 positivi alla Sampdoria 1 positivo al Torino Forse 3 al Milan Più l'Inter che stra… - sowmyasofia : Inter e Milan ci riprovano:presentati due nuovi progetti per lo stadio -