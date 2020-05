Il nuovo libro di Achille Lauro è 16 Marzo, data di uscita e sinossi ufficiale (Di venerdì 8 maggio 2020) In arrivo il nuovo libro di Achille Lauro, dal titolo omonimo all'ultimo singolo uscito in radio. Si tratta di 16 Marzo e sarà disponibile per Rizzoli a cominciare dal 19 maggio prossimo con la prefazione del noto giornalista musicale Gino Castaldo. Un'opera che parla d'amore e di creatività, quella di Achille Lauro, che torna in libreria dopo l'autobiografia Io Sono Amleto. Nella trama del nuovo libro, si ripercorrono le 24 ore del 16 Marzo così come accade nel singolo che il cantautore romano ha rilasciato il 3 aprile scorso. Lauro torna in libreria dopo l'esperienza a Sanremo Un 2020 carico di eventi e di impegni, quello di Achille Lauro, che ha inaugurato il suo nuovo percorso artistico con la seconda partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con il brano Me Ne Frego. L'artista ha portato sul palco uno show tutto suo, con il quale ... Leggi su optimagazine «Twilight» - in arrivo un nuovo libro della saga

Twilight Saga - l’autrice annuncia l’arrivo di un nuovo libro con le avventure di Bella e Edward Cullen : si chiama “Midnight Sun” - ecco quando esce e di cosa parla

La vera fase 2 comincia il 19 maggio - quando Einaudi pubblicherà il nuovo libro di Francesco Piccolo (Di venerdì 8 maggio 2020) In arrivo ildi, dal titolo omonimo all'ultimo singolo uscito in radio. Si tratta di 16e sarà disponibile per Rizzoli a cominciare dal 19 maggio prossimo con la prefazione del noto giornalista musicale Gino Castaldo. Un'opera che parla d'amore e di creatività, quella di, che torna in libreria dopo l'autobiografia Io Sono Amleto. Nella trama del, si ripercorrono le 24 ore del 16così come accade nel singolo che il cantautore romano ha rilasciato il 3 aprile scorso.torna in libreria dopo l'esperienza a Sanremo Un 2020 carico di eventi e di impegni, quello di, che ha inaugurato il suopercorso artistico con la seconda partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con il brano Me Ne Frego. L'artista ha portato sul palco uno show tutto suo, con il quale ...

mondadori : ?? @MondadoriStore riparte con i grandi eventi e presenta il primo instore digitale di @BenjieFede in occasione dell… - antoniospadaro : Auguri a p. Marco Tasca nuovo Arcivescovo eletto di #Genova. Qui alla presentazione a Civiltà Cattolica del primo l… - RivistaStudio : Sogni durante il nazismo, pittura senese, il nuovo libro di Olivia Laing, un racconto di Shirley Jackson... i libri… - zia_ara : RT @AchilleIDOL: “16 MARZO - L’ULTIMA NOTTE” Il mio nuovo libro. Preordina ORA? - fleurfusillee : Cioè un conto è promuovere un certo tipo di YA e parlare di come oggi sia assurdo continuare a scrivere roba come T… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo libro Ecco Florence, il nuovo libro della scrittrice anconetana Roberta Mazzarini Youtvrs Robinson, siamo tutti Don Chisciotte

Per Salman Rushdie, il mondo ha fatto una brutta fine. Quantomeno nel suo quattordicesimo romanzo, Quichotte, in arrivo in Italia il 12 maggio, ma già uscito in America lo scorso settembre. Non si tra ...

Addio a Giorgio Nada

Lutto nel mondo dei motori, per la scomparsa di Giorgio Nada, il "papà" dell’omonima Casa Editrice specializzata nel motorismo e che dal 1988 ad oggi ha pubblicato oltre 1.000 titoli: monografie dedic ...

Per Salman Rushdie, il mondo ha fatto una brutta fine. Quantomeno nel suo quattordicesimo romanzo, Quichotte, in arrivo in Italia il 12 maggio, ma già uscito in America lo scorso settembre. Non si tra ...Lutto nel mondo dei motori, per la scomparsa di Giorgio Nada, il "papà" dell’omonima Casa Editrice specializzata nel motorismo e che dal 1988 ad oggi ha pubblicato oltre 1.000 titoli: monografie dedic ...