Horizon Zero Dawn 2 avrà una grafica che diventerà il punto di riferimento del settore?

(Di venerdì 8 maggio 2020) A quanto pare sembra che Guerrilla Games stia davvero lavorando a un sequel del suo, l'apprezzato gioco open world lanciato su PS4 e in arrivo su PC. Il vociferato2 dovrebbe includere una modalità cooperativa e sembra che sia un ulteriore tassello di una trilogia. Ora, il titolo è comparso nuovamente in un annuncio di lavoro sul sito Web di Guerrilla Games. La società sta cercando un Technical Vegetation Artist, come riporta Sikandar Mahmood di RespawnFirst su Twitter. Lo sviluppatore avrebbe "quattro team dedicati alla creazione degli splendidi ambienti di" (notare la mancanza di "" nel nome). L'annuncio prosegue affermando che "i nostri team possono offrire al nostro mondo immersivo unadiper il".Leggi altro...

