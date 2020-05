Fase 2 e sport, cosa si può fare e come (Di venerdì 8 maggio 2020) La Fase 2 è partita. Ma la riapertura delle palestre è ancora lontana: le prime indiscrezioni parlano del 18 maggio, ma sembrano decisamente ottimistiche. Intanto, secondo l’osservatorio Sportclubby, il 28% dei centri ha implementato corsi online sulle diverse piattaforme: l’offerta digitale di corsi di gruppo o individuali è raddoppiata e il 66% in più delle palestre ha attivato servizi in streaming, gratis o a pagamento. Ci si sta arrangiando come si può. Leggi su vanityfair Coronavirus - la fase 2 e i parchi riaperti a Milano : sportivi e bambini alla riscossa

Direzione Mattino - forum su fase due e trasporti live con De Gregorio e Ascierto

Fase 2 - cosa si può fare e cosa no. Vietate le palestre - permessa la pesca sportiva e lo yoga all’aperto. Regioni divise sulle seconde case (Di venerdì 8 maggio 2020) La Fase 2 è partita. Ma la riapertura delle palestre è ancora lontana: le prime indiscrezioni parlano del 18 maggio, ma sembrano decisamente ottimistiche. Intanto, secondo l’osservatorio Sportclubby, il 28% dei centri ha implementato corsi online sulle diverse piattaforme: l’offerta digitale di corsi di gruppo o individuali è raddoppiata e il 66% in più delle palestre ha attivato servizi in streaming, gratis o a pagamento. Ci si sta arrangiando come si può.

SkySport : ULTIM'ORA BUNDESLIGA Presidente Lega: 'Ripartenza il 16 maggio' Comunicazione arrivata dopo ok Merkel ? La… - SkySport : Sampdoria, quattro calciatori positivi al Covid-19 ? - NicolaMorra63 : Pittoresco. Molto. - blogfp : FASE 2, REGIONI IN PRESSING PER RIAPRIRE DALL'11 MAGGIO. LOMBARDIA, DA OGGI OK SPORT INDIVIDUALI OUTDOOR. MESSE DAL… - ilSaronno : Fase 2, nuova ordinanza regionale: quali sport possono ripartire -