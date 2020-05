Fase 2, Confindustria attacca il governo: “Sta andando molto male” (Di venerdì 8 maggio 2020) Fase 2 in Italia dopo il lockdown da Coronavirus, come sta andando? “Sta andando male, molto male”. Parola di Carlo Bonomi, neo-presidente di Confindustria intervenuto oggi a Piazza Pulita su La7. “Lo sapevamo ma il governo no ci ha ascoltato”: così il presidente degli industriali si inserisce nel braccio di ferro tra regioni e governo sulle riaperture del 18 maggio, ancora tutte da decidere e sulle quali regna “totale incertezza”, come denuncia il governatore del Veneto Luca Zaia e fa notare con toni più soft anche il dem Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna. “Siamo molto delusi, le risorse non arrivano, non hanno effetto” “Il 4 maggio – dice Bonomi ai microfoni di La7 – abbiamo riaperto assumendoci tutte le responsabilità, viviamo l’angoscia con i nostri collaboratori. Ci ... Leggi su urbanpost Confindustria - Bonomi - “Fase 2 sta funzionando molto male”

"Male - molto male". Bonomi di Confindustria bombarda il governo : Fase 2 - ecco il "modello Conte"

Fase 2 - Confindustria Nautica : “Ok riapertura reti vendita - a lavoro su charter e diportismo” (Di venerdì 8 maggio 2020)2 in Italia dopo il lockdown da Coronavirus, come sta? “Stamale,male”. Parola di Carlo Bonomi, neo-presidente diintervenuto oggi a Piazza Pulita su La7. “Lo sapevamo ma ilno ci ha ascoltato”: così il presidente degli industriali si inserisce nel braccio di ferro tra regioni esulle riaperture del 18 maggio, ancora tutte da decidere e sulle quali regna “totale incertezza”, come denuncia il governatore del Veneto Luca Zaia e fa notare con toni più soft anche il dem Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna. “Siamodelusi, le risorse non arrivano, non hanno effetto” “Il 4 maggio – dice Bonomi ai microfoni di La7 – abbiamo riaperto assumendoci tutte le responsabilità, viviamo l’angoscia con i nostri collaboratori. Ci ...

La7tv : #piazzapulita Bonomi (Pres. Confindustria): 'Si pretende che l'eventuale responsabilità del contagio sia colpa civ… - PiazzapulitaLA7 : Fase 2, Bonomi (Pres. Confindustria): 'Sta andando molto male, non ci hanno ascoltato' - Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Misure così non vanno, ora tagliare l'Irap' 'La fase 2 è partita molto male, non ci hanno ascoltato'… - tiassisto24 : ??LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Presidente della #FIM e quello di #Confindustria ANCMA hanno scritto una l… - Presidente_CNA : RT @cnanazionale: Fase 2: Le mascherine scarseggiano e il @Corriere oggi regala quelle delle aziende di CNA Federmoda che hanno ricovertito… -