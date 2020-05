Farmaci oncologici mirati: stampa 3D per lo screening (Di venerdì 8 maggio 2020) Dalla stampa 3D screening più rapidi per Farmaci oncologici mirati: è il progetto 3DKarkynos condotto dall’ENEA e dall’azienda fiorentina Kentstrapper Produrre Farmaci oncologici più efficaci per terapie individuali di precisione, con costi e tempi ridotti grazie a una metodologia di R&S innovativa che consiste nella riproduzione con stampa 3D di un micro-tumore all’interno di un chip altamente ingegnerizzato. È l’obiettivo del progetto 3DKarkynos condotto dall’ENEA insieme… L'articolo Farmaci oncologici mirati: stampa 3D per lo screening Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 8 maggio 2020) Dalla3Dpiù rapidi per: è il progetto 3DKarkynos condotto dall’ENEA e dall’azienda fiorentina Kentstrapper Produrrepiù efficaci per terapie individuali di precisione, con costi e tempi ridotti grazie a una metodologia di R&S innovativa che consiste nella riproduzione con3D di un micro-tumore all’interno di un chip altamente ingegnerizzato. È l’obiettivo del progetto 3DKarkynos condotto dall’ENEA insieme… L'articolo3D per loCorriere Nazionale.

Black300Joe : @JHajji85 @Andyphone @whiteguidos @borghi_claudio @OGiannino Imbecille : fatti pagare il biglietto aereo da papino… - techeconomy2030 : RT @OscardiMontigny: Progetto 3DKarkynos: l'obiettivo è produrre farmaci antitumorali mirati con costi e tempi ridotti a partire dalla stam… - OscardiMontigny : Progetto 3DKarkynos: l'obiettivo è produrre farmaci antitumorali mirati con costi e tempi ridotti a partire dalla s… - Raquel75 : Innovazione: dalla stampa in 3D screening più rapidi per farmaci oncologici mirati via @TechEcon - leutonia : Innovazione: dalla stampa in 3D screening più rapidi per farmaci oncologici mirati -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci oncologici Farmaci oncologici mirati: stampa 3D per lo screening Corriere Nazionale Foligno, Giostra della Quintana: il rione Contastanga dona 300 dispositivi di protezione individuale alla Croce Rossa

FOLIGNO Il rione Contrastanga col priore Carlo Mattioli e il vicepriore Fabio Luccioli ha donato oltre 300 dispositivi di protezione individuale al comitato di Foligno della Croce Rossa Italiana. Rice ...

Shionogi e Molteni: al via la commercializzazione di Rizmoic®per la costipazione indotta da oppioidi, in Italia

Roma e Firenze, 06 maggio 2020 – SHIONOGI SRL, la sussidiaria italiana di Shionogi B.V., filiale Europea di SHIONOGI & Co., Ltd, e MOLTENI FARMACEUTICI annunciano oggi l’imminente commercializzazione ...

FOLIGNO Il rione Contrastanga col priore Carlo Mattioli e il vicepriore Fabio Luccioli ha donato oltre 300 dispositivi di protezione individuale al comitato di Foligno della Croce Rossa Italiana. Rice ...Roma e Firenze, 06 maggio 2020 – SHIONOGI SRL, la sussidiaria italiana di Shionogi B.V., filiale Europea di SHIONOGI & Co., Ltd, e MOLTENI FARMACEUTICI annunciano oggi l’imminente commercializzazione ...