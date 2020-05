Diavoli 1x07 e 1x08 | la recensione | Il ritorno a casa di Massimo Ruggero e la fine di

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ladegli episodi 7 e 8 di: la serie Sky si sposta finalmente in Italia, dovefarà i conti con la sua famiglia e il suo passato; ma il nostro paese è anche alle prese con la crisi del 2011. "È meglio il Diavolo che conosci, dicono. Ma quando il Diavolo conosce te, l'oscurità minaccia di avvolgerti". Ladi, episodi, il thriller finanziario internazionale targato Sky Original in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, come di consueto parte con il monologo interiore di, un sempre più intenso Alessandro Borghi. Il settimo e l'ottavo episodio della serie prodotta da Sky Italia e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS, sono quelli deldi. È il...