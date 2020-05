Coronavirus, via libera dall’Iss alle mascherine fatte in casa: ecco il video-tutorial per realizzarle (Di venerdì 8 maggio 2020) Via libera alle mascherine fatte in casa, anche con magliette, sciarpe o bandane. A dirlo durante la conferenza stampa del venerdì il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. L’esperto ha sottolineato alcune caratteristiche che dovranno avere anche questi dispositivi auto-prodotti: essenziale che coprano in maniera aderente bocca e naso, per esempio. Brusaferro ha citato anche i tutorial pubblicati in rete dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitense: eccone uno. La realizzazione è molto semplice, bastano un paio di forbici, una vecchia maglietta e due elastici. L'articolo Coronavirus, via libera dall’Iss alle mascherine fatte in casa: ecco il video-tutorial per realizzarle proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Ninjala rinviato a causa del coronavirus

Coronavirus - saldi al via dal 1 agosto 2020 : lo ha stabilito Conferenza delle Regioni

