Coronavirus, Di Maio: “Serve un ‘Recovery Plan’ contro la crisi economica per la ricostruzione dell’Europa” (Di venerdì 8 maggio 2020) “La più grave crisi economica della storia dell’Unione europea, dovuta alla pandemia di Coronavirus ha messo in evidenza il carattere incompleto della nostra unione economica e monetaria”. Lo afferma il ministro egli Esteri, Luigi Di Maio, intervento alla conferenza ‘The State of the Union’, quest’anno organizzata sulla piattaforma web dell’European University Institute. Per Di Maio “le prime risposte messe in campo dall’Unione Europea sono andate nella giusta direzione: la rimozione dei vincoli europei all’azione degli Stati membri, in materia sia di indebitamento, sia di aiuti di Stato alle imprese; il pacchetto d’emergenza, con il nuovo strumento Sure per il finanziamento dei sussidi di disoccupazione e della sanità; il rafforzamento dei prestiti della Bei. Ora è urgente definire ulteriori misure. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Luigi Di Maio ospite di Scanzi e Sommi venerdì 8 maggio alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio

Coronavirus - Di Maio sulle accuse degli Usa alla Cina : “Non voglio entrare nel merito”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Molto bene l’inizio della fase 2” (Di venerdì 8 maggio 2020) “La più gravedella storia dell’Unione europea, dovuta alla pandemia diha messo in evidenza il carattere incompleto della nostra unionee monetaria”. Lo afferma il ministro egli Esteri, Luigi Di, intervento alla conferenza ‘The State of the Union’, quest’anno organizzata sulla piattaforma web dell’European University Institute. Per Di“le prime risposte messe in campo dall’Unione Europea sono andate nella giusta direzione: la rimozione dei vincoli europei all’azione degli Stati membri, in materia sia di indebitamento, sia di aiuti di Stato alle imprese; il pacchetto d’emergenza, con il nuovo strumento Sure per il finanziamento dei sussidi di disoccupazione e della sanità; il rafforzamento dei prestiti della Bei. Ora è urgente definire ulteriori misure. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Di Maio: “Serve un ‘Recovery Plan’ contro la crisi economica per la ricostruzione dell’Europa” - Agenzia_Ansa : The State of the Union, Di Maio: 'In Europa adesso serve un salto di qualità' #ANSA - Corriere : Di Maio: «La Cina è un partner, ma i nostri valori sono quelli della Nato» - Against_Caste : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Di Maio: “Serve un ‘Recovery Plan’ contro la crisi economica per la ricostruzione dell’Europa” https://t.… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Di Maio: “Serve un ‘Recovery Plan’ contro la crisi economica per la ricostruzione dell’Europa” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio: l'Italia ha ricevuto aiuto prima dai paesi extra-Ue askanews Infanzia, un 'filo diretto' con gli educatori e gli psicologi dell'Istituto degli Innocenti per la 'fase 2'

Come gestire i capricci dei bambini e come riorganizzare la quotidianità domestica? Come affrontare la noia e come insegnare ai piccoli a rispettare le nuove regole imposte dalla situazione che ci tro ...

Coronavirus: Eggup, test per capire grado sopportazione lockdown

Un test per capire quale è il nostro grado di sopportazione del lockdown. E, poi, 4 momenti personalizzati di microformazione e assistenza per sostenere meglio la non facile prova psicologica della qu ...

Come gestire i capricci dei bambini e come riorganizzare la quotidianità domestica? Come affrontare la noia e come insegnare ai piccoli a rispettare le nuove regole imposte dalla situazione che ci tro ...Un test per capire quale è il nostro grado di sopportazione del lockdown. E, poi, 4 momenti personalizzati di microformazione e assistenza per sostenere meglio la non facile prova psicologica della qu ...