Vulnerabili: come la pandemia cambierà il mondo, di Vittorio Emanuele Parsi per la collana Molecole di Piemme Con il Covid-19 l'umanità si è riscoperta vulnerabile. L'interdipendenza globale ci ha presentato il conto, ci ha mostrato il suo lato oscuro, davanti al quale ci siamo sentiti persi e impotenti. Il futuro però ci mette di fronte alla possibilità di lavorare affinché la consapevolezza della nostra Vulnerabilità sia l'elemento intorno a cui ripensare e ricostruire una nuova interdipendenza, così da non farci cogliere impreparati non solo dalla prossima pandemia, ma anche da qualunque altro futuro shock esterno, evitando un ennesimo massacro di popolazioni, benessere economico, coesione sociale e diritti individuali. Occorre cominciare a concepirci come l'equipaggio di un solo e insostituibile ...

Con il Covid-19 l’umanità si è riscoperta vulnerabile. L’interdipendenza globale ci ha presentato il conto, ci ha mostrato il suo lato oscuro, davanti al quale ci siamo sentiti persi e impotenti. Il f ...

