Tempesta d’amore, anticipazioni di oggi, giovedì 7 maggio: Paul avrà come paziente la perfida Annabelle (Di giovedì 7 maggio 2020) Cosa vedremo nella serata di oggi, giovedì 7 maggio, a “Tempesta d’Amore” (Sturm Der Liebe) su Rete 4 alle 19.35? Il fisioterapista Paul ha chiesto di poter lavorare in clinica ed è stato accettato con gioia. Tuttavia inizieranno subito i problemi, perché il primo giorno scoprirà che dovrà seguire anche Annabelle, di cui conosce la perfidia (la bionda è un po’ la “dark-lady” della storia). La faccenda preoccupa Lucy, ma Paul la rassicura. Le dice che probabilmente, stare in clinica, ha avuto effetti positivi su Annabelle, che si dimostrerà cambiata. Purtroppo pare proprio che il fisioterapista si sbagli! Infatti la giovane tenterà nuovamente di sedurre il Dott. Hans-Peter Borg senza riuscirvi. Era solo uno stratagemma per uscire dalla clinica, ma dopo averlo fallito, Annabelle inizierà lo ... Leggi su pianetadonne.blog Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Tim scopre che Christoph ha mentito sul suo rapimento!

Anticipazioni Tempesta d’amore 7 maggio

