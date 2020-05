Previsioni Meteo: fiammate africane in arrivo sull’Italia, caldo estivo fino a +40°C al Sud (Di giovedì 7 maggio 2020) Previsioni Meteo – Oramai in tutte le simulazioni dei modelli matematici appare con sempre più insistenza l’avvezione di onde calde nordafricane che, in seno a promontori anticiclonici mobili, potrebbero raggiungere il Mediterraneo centrale in almeno due occasioni nel corso della prossima settimana. In molte simulazioni, la consistenza del flusso caldo appare veramente eccezionale poichè un cavo depressionario molto profondo e tagliente verso il territorio marocchino-algerino occidentale, andrebbe a sollevare, lungo l’ascendente depressionario, una imponente massa d’aria calda e asciutta pescata direttamente dal deserto Sahariano settentrionale. L’evoluzione barica sarebbe abbastanza dinamica, con il cavo depressionario atlantico insistente tra Penisola iberica e Nord Ovest Africa e flussi caldi nordafricani in risposta costante ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo oggi giovedì 7 maggio | cieli sereni

Le Previsioni Meteo dell'Aeronautica Militare fino a mercoledì 13 maggio : nubi diffuse - pioggia al Nord Italia (Di giovedì 7 maggio 2020)– Oramai in tutte le simulazioni dei modelli matematici appare con sempre più insistenza l'avvezione di onde calde nordche, in seno a promontori anticiclonici mobili, potrebbero raggiungere il Mediterraneo centrale in almeno due occasioni nel corso della prossima settimana. In molte simulazioni, la consistenza del flussoappare veramente eccezionale poichè un cavo depressionario molto profondo e tagliente verso il territorio marocchino-algerino occidentale, andrebbe a sollevare, lungo l'ascendente depressionario, una imponente massa d'aria calda e asciutta pescata direttamente dal deserto Sahariano settentrionale. L'evoluzione barica sarebbe abbastanza dinamica, con il cavo depressionario atlantico insistente tra Penisola iberica e Nord Ovest Africa e flussi caldi nordafricani in risposta costante ...

