Pomeriggio 5 | il pianto di Giucas Casella | Molto presto | rivelazione commovente

Un pianto di gioia. Liberatorio. "Diventerò nonno", parola di Giucas Casella che a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso si lascia andare ad un emozione fortissima. Ha quasi il singhiozzo ed il pubblico da casa si stringe a lui. "Sto per diventare nonno", ripete Giucas Casella. Lo dice più volte con Nina in braccio (il suo amatissimo cane). "Barbara è proprio così, diventerò nonno". Poi scoppia a piangere. L'emozione è incontrollabile perché suo figlio James, chirurgo, tra pochi mesi diventerà papà."Ho passato un brutto momento", racconta il mentalista più famoso della televisione italiana, chiamato e acclamato in tutto il mondo. A Pomeriggio 5 racconta di aver trascorso la quarantena senza poter vedere suo figlio (nato dalla storia lampo con una ballerina di nome

