Per la serie A si mette male: Spadafora ottimista sulla ripresa. Ma arrivano nuovi positivi nella Fiorentina e nella Samp (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaDal vertice tra governo, Figc ed esperti del Comitato tecnico scientifico, il ministro Vincenzo Spadafora è uscito più ottimista sulla ripresa della serie A, a cominciare dagli allenamenti il 18 maggio. Ma proprio durante il vertice tanto atteso, si sono aggiunte nuove nubi sull'orizzonte del Campionato. Tre giocatori della Fiorentina sono risultati positivi al Coronavirus, ma asintomatici, e sono stati subito messi in isolamento. Assieme a loro anche tre membri dello staff. La squadra di Iachini era stata finora tra le più colpite dai contagi, con la positività di Vlahovic, Cutrone e Pezzella in squadra, oltre al medico sociale, il fisioterapista e altre sette persone tra staff e dipendenti della società. A questi si aggiunge un giocatore del Torino, risultato positivo appena ieri 6 maggio.

