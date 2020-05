La denuncia di un’infermiera stuprata a Napoli: nessuno mi ha aiutata! (Di giovedì 7 maggio 2020) È accaduto all’interno di un parcheggio nel napoletano, nessuno l’avrebbe aiutata. Fermato il colpevole ma ora lei ha paura Fonte foto: (Pixabay)È successo nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, al parcheggio Metropark, dove un’infermiera, attendeva il bus che l’avrebbe portata al lavoro ad Avellino. La donna, che vuole restare anonima, ha raccontato l’accaduto a Fanpage, ricordando gli attimi di terrore e confessando la sua indignazione per non essere stata aiutata da nessuno. I fatti risalgono a domenica, 3 maggio, intanto è stato fermato un uomo di origini senegalesi, molto probabilmente reo di aver compiuto il gesto. Intanto, anche grazie alle telecamere di sorveglianza all’interno del parcheggio, la Polizia si sta accertando che non ci fossero eventuali complici e che non ci sia altro da sapere su ... Leggi su chenews Muore un’infermiera a 33 anni per coronavirus - il marito denuncia : “Non le hanno dato una mascherina per lavorare” - lascia un bimbo di 4 anni

