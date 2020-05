Javier Rigau: "Gina Lollobrigida mi chiese di sposarla. Ci siamo fidanzati da quando io avevo 15 anni" - (Di giovedì 7 maggio 2020) Roberta Damiata Si ritorna a parlare di Gina Lollobrigida e del suo matrimonio con l'imprenditore spagnolo Javier Rigau. Javier ci racconta la sua storia con la diva durata 40 anni e iniziata quando lui ne aveva solo 15 “I soldi sono miei e ci faccio quello che voglio”. queste le parole di Gina Lollobrigida con cui rispondeva alle domande di Mara Venier sulla gestione del suo patrimonio. Lei, una delle icone del cinema italiano nel mondo, è al centro tutt’oggi dell’intricata storia che mescola gossip a vicende giudiziarie e che ormai da anni la vede protagonista delle cronache. Ora però le carte vengono rimescolate di nuovo perché la sentenza della corte d’Appello di Roma ha respinto il ricorso che Gina Lollobrigida aveva presentato contro l’istituzione di un tutore, stabilita in precedenza dallo stesso tribunale su ... Leggi su ilgiornale Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau y Rafols : la storia del matrimonio

Javier Rigau - chi è l’uomo accusato di aver raggirato Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida e il matrimonio truffa con Francisco Javier Rigau a «Un giorno in Pretura» (Di giovedì 7 maggio 2020) Roberta Damiata Si ritorna a parlare die del suo matrimonio con l'imprenditore spagnoloci racconta la sua storia con la diva durata 40 anni e iniziatalui ne aveva solo 15 “I soldi sono miei e ci faccio quello che voglio”. queste le parole dicon cui rispondeva alle domande di Mara Venier sulla gestione del suo patrimonio. Lei, una delle icone del cinema italiano nel mondo, è al centro tutt’oggi dell’intricata storia che mescola gossip a vicende giudiziarie e che ormai da anni la vede protagonista delle cronache. Ora però le carte vengono rimescolate di nuovo perché la sentenza della corte d’Appello di Roma ha respinto il ricorso cheaveva presentato contro l’istituzione di un tutore, stabilita in precedenza dallo stesso tribunale su ...

giadinagrisu : RT @tempoweb: #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso - JohSogos : RT @tempoweb: #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso - tempoweb : #GinaLollobrigida sbrocca in tribunale E scoppia il giallo del video rimosso - POPCORNTVit : Un giorno in pretura, perché il processo con Gina Lollobrigida è sparito da RaiPlay -

Ultime Notizie dalla rete : Javier Rigau Javier Rigau: "Gina Lollobrigida mi chiese di sposarla. Ci siamo fidanzati da quando io avevo 15 anni" ilGiornale.it Processo Gina Lollobrigida/ Angelo Perrone “Capace di intendere e volere, su Rigau..”

Durante il programma di Rai Uno di stamane, Storie Italiane, si è tornati a parlare delle vicende giudiziarie con protagonista Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata de “Un giorno in pretura”, no ...

La guerra infinita di Gina Lollobrigida

Oggi mi hanno chiesto di scrivere questo articolo riguardo al caso di Gina Lollobrigida, una vicenda totalmente nuova per me e forse per tutti quelli un po’ a digiuno di gossip sulle novantenni. Per m ...

Durante il programma di Rai Uno di stamane, Storie Italiane, si è tornati a parlare delle vicende giudiziarie con protagonista Gina Lollobrigida. Durante l’ultima puntata de “Un giorno in pretura”, no ...Oggi mi hanno chiesto di scrivere questo articolo riguardo al caso di Gina Lollobrigida, una vicenda totalmente nuova per me e forse per tutti quelli un po’ a digiuno di gossip sulle novantenni. Per m ...