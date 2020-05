In Spagna il primo calciatore che si rifiuta di giocare: “Ho paura, piuttosto lascio” (Di giovedì 7 maggio 2020) Rafael Giménez detto Fali, gioca di Cadice, attuale capolista della Seconda Divisione spagnola. E non ha intenzione di tornare in campo perché ha paura di prendere il coronavirus e infettare la sua famiglia. “Se devo lasciare il calcio per questo lo farò, i soldi non valgono la vita”, ha detto. Ieri i suoi compagni di squadra si sono riuniti a El Rosal e si sono sottoposti a tamponi e test anticorpali, come stabilito dal protocollo della Liga. Fali no. Aveva avvertito per tempo: “Non giocherò di nuovo se c’è un rischio anche minimo”. E’ stato di parola. El Pais racconta il primo caso di rifiuto individuale, tra i professionisti, di riprendere l’attività a causa della pandemia. Lo fa apertamente, pubblicamente. Prendendosene la responsabilità. Il Cadiz ha intenzione di far ragionare il suo ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - gli aggiornamenti dal mondo : un solo nuovo caso in Cina - in Spagna primo giorno di passeggiate e jogging

