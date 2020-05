Hercules, i fratelli Russo: "La versione live-action proporrà novità nella storia e nella musica" (Di giovedì 7 maggio 2020) I fratelli Russo produrranno la versione live-action di Hercules per la Disney e hanno ora rivelato qualche dettaglio del progetto. Hercules, il lungometraggio animato della Disney, avrà una versione live-action e i fratelli Russo, produttori del progetto hanno anticipato qualche dettaglio del loro approccio al remake. L'approccio dei due filmmaker sarà quindi simile a quello avuto in occasione dei lungometraggi Marvel. Joe e Anthony Russo hanno parlato del progetto a Collider, sottolineando che si è solamente nelle prime fasi di sviluppo. I due produttori hanno sottolineato: "Non sappiamo se Hercules sarà un musical, ma la musica sarà certamente una parte del film". I fratelli Russo hanno quindi spiegato che useranno lo stesso approccio avuto nel portare sul grande schermo i ... Leggi su movieplayer Hercules : in arrivo il film live action Disney prodotto dai fratelli Russo

