Francia, deficit commerciale si riduce a marzo (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Migliora la situazione dei conti con l’estero per la Francia, che mostra nel mese di marzo un deficit di 3,3 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al rosso di 5 miliardi riportato il mese precedente. Il risultato è migliore alle attese degli analisti, che avevano stimato un disavanzo fino a 4,9 miliardi. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio doganale francese, l’export è calato a 35,2 miliardi (-16,7%), mentre le importazioni sono scese a 38,5 miliardi (-18,5%). Leggi su quifinanza Francia - cresce deficit partite correnti a febbraio (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Migliora la situazione dei conti con l’estero per la, che mostra nel mese diundi 3,3 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al rosso di 5 miliardi riportato il mese precedente. Il risultato è migliore alle attese degli analisti, che avevano stimato un disavanzo fino a 4,9 miliardi. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio doganale francese, l’export è calato a 35,2 miliardi (-16,7%), mentre le importazioni sono scese a 38,5 miliardi (-18,5%).

La Francia arranca sulla fase 2, Macron pensa già alla sua fase 3

Mentre si prepara il déconfinementdi lunedì prossimo 11 maggio, la fase 2 di questa “drôle de guerre” - per dirla alla francese - all’epidemia, tra mille paure e mille incertezze, frutto solo di “impr ...

