Forum Terzo Settore | grazie AS Roma per mascherine

Roma – "Ringraziamo Roma Cares, la fondazione benefica della A. S. Roma, che ha donato oggi al Forum Terzo Settore del Lazio, nella Capitale, mille mascherine per le persone senza fissa dimora, ospiti dell'Esercito della Salvezza in Italia, nostro associato". Per il Tenente Colonnello Jacques Donze', da febbraio 2020 Capo del Comando EdS in Italia e Grecia "La diffusione del Covid-19 ha stravolto la gia' fragile situazione di tanti. Si tratta di un grande gesto di solidarieta' da parte del club giallorosso verso quei nostri concittadini in grande difficolta', particolarmente colpiti dalle conseguenze sociali dell'emergenza sanitaria in atto e a cui noi assicuriamo un sostegno materiale e spirituale nelle nostre residenze". Per Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, l'organismo che associa, ...

