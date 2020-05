Fase 2, tutto quello che c'è da sapere su mascherine, tamponi e test (Di giovedì 7 maggio 2020) Fabio Franchini La Fase 2 scattata lunedì 4 maggio è decisiva nella lotta al coronavirus, nel nome della prevenzione. I chiarimenti sulle mascherine, i tamponi e gli esami Da lunedì 4 maggio ci siamo riappropriati di una fetta di libertà negataci dalla pandemia di coronavirus. Le stringenti misure di contenimento adottate dal governo Conte per tamponare l’emergenza sanitaria sono state leggermente allentate con il decreto che ha dato il "la" alla Fase 2. Ma questa seconda Fase, quella della cosiddetta "convivenza" con il coronavirus ci impone la prudenza, dal momento che il Paese non può permettersi – né a livello sanitario né a livello economico – una ricaduta, un nuovo picco di contagi e un secondo lockdown. Ecco perché è fondamentale rispettare le indicazioni, come quelle di mantenere la ... Leggi su ilgiornale Fase 2 : Lollobrigida (Fdi) - ‘faremo di tutto per fermare oscena sanatoria’

Coronavirus e Fase 2 : tutto ciò che c’è da sapere su mascherine - test e tamponi

Ultime Notizie dalla rete : Fase tutto Vendite auto Fase 2: maggio inizia bene, meglio di tutto il mese di aprile AutoMotoriNews Sul bus tutti a distanza e lontani dall’autista, resta da decidere quanti passeggeri possono salire

Le novità nel campo del trasporto pubblico locale introdotte da lunedì con la fase 2 dell’emergenza, in provincia di Cuneo riguardano soprattutto i treni, mentre per i bus, fino al 17 maggio, resta tu ...

Le riaperture dopo l'emergenza Covid-19 in Italia, regione per regione

Le Regioni procedono in ordine sparso sul tema delle riaperture, programmando alcuni allentamenti delle misure di chiusura già da lunedì 11 maggio e in seguito da lunedì 18 maggio, in un quadro che ap ...

