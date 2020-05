Covid-19 | Borrelli cauto sulla Fase 2 | “Se virus riparte misure inasprite”

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il capo della Protezione Civile Angelo, parlando della nuova2, mette in guardia gli italiani sul-19. Se dovesse ripartire, nuoveancora più restrittive Da qualche giorno è ormai cominciata la2, quella della lentanza per l’Italia. Il-19 non è stato ancora sconfitto, perciò c’è bisogno della massima attenzione … L'articolo-19,2: “Seinasprite” proviene da www.inews24.it.

L'AQUILA - E se si verificasse un terremoto, non necessariamente distruttivo, con una emergenza sanitaria in corso? Come deve comportarsi la popolazione visto che le norme di buon comportamento per i ...I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE – Sono 89.624 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.904. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 6.939. Il dato è stato fornito dall ...