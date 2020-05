Coronavirus in Italia, ultime notizie. Regioni a contagi zero spingono per riaprire bar, ristoranti e parrucchieri. Conte: “Possibile anticipare in alcune zone” (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale Coronavirus Italia ultime notizie – Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, in Italia ci sono più guariti da Covid-19 che attualmente positivi. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino, che parla di 91.528 persone attualmente positive, 93.245 guariti e 29.684 decessi per un totale di 214.457 casi accertati. Una notizia che fa ben sperare per il prosieguo della Fase 2, ma che al tempo stesso non deve far abbassare la guardia visto, comunque, il numero ancora elevato di persone contagiate. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 maggio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,20 – Conte adesso accelera sulla riapertura di ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : attesa per il decreto economico - la situazione migliora in Italia

