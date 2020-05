Chiara Ferragni compie 33 anni | gli auguri di compleanno di Fedez | “Tette piccole | cuore

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - repubblica : Chiara Ferragni e Fedez volontari per 'Milano aiuta': in bici consegnano i sacchetti di cibo alle famiglie in diffi… - EleFromNaples : RT @federica_frisco: Reaction di Chiara Ferragni dopo aver visto la torta che le ha preparato Fedez FUORI: “che bella” DENTRO: https://t.co… - Palermo85920127 : RT @federica_frisco: Reaction di Chiara Ferragni dopo aver visto la torta che le ha preparato Fedez FUORI: “che bella” DENTRO: https://t.co… - marikascorner : Beh direi che è bastato il compleanno di Chiara Ferragni a far girare l’economia dei fiorai -

Chiara Ferragni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chiara Ferragni