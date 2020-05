Ceneri Aubry | Ama | presentata denuncia e fornite registrazioni telecamere

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – Ama, si legge in una nota, questa mattina ha presentato formalee ha fornito ledelleai Carabinieri della stazione San Lorenzo che stanno svolgendo le indagini sul furto delledi Elena. Il cimitero Verano si estende su una superficie di circa 87 ettari. Nell’area cimiteriale e’ attivo un servizio di pattugliamento di guardie giurate armate, presenti 7 giorni su 7 durante l’orario di apertura. Le guardie giurate operano in sintonia con la centrale operativa di competenza e con la sala operativa di videosorveglianza, garantendo il pronto intervento in caso di necessita’. Alla sala di videosorveglianza fanno capo circa 40che controllano i varchi di accesso, gli uffici cimiteriali, l’area del Quadriportico ed alcuni punti specifici. L’azienda ha gia’ da tempo intensificato, in ...