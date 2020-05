Borrelli evoca un lockdown più lungo | “Inasprimento misure se il virus riparte”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Lo spauracchio dela tempo indeterminato viene agitato e non è una novità. Ma oggi arlo senza indugio è pure il capo della Protezione Civile. “C’è in corso un attento monitoraggio. Ed è previsto un inasprimento delledi contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del“, ha dichiarato Angelodurante l’audizione in Commissione Affari Costituzionali. Una risposta secca a chi gli ha chiesto quali a suo avviso potrebbero essere gli sviluppi della Fase 2. Borreli ha poi specificato che le restrizioni “con i giusti comportamenti, tutti ci auguriamo che vengano limitate al massimo e annullate“. Sta di fatto però che il capo della Protezione Civile sembra pronunciarsi come se fosse colui che decide sulleda attuare. E questo ...