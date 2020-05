Bonafede-Di Matteo, Taormina sporge denuncia per chiedere intervento giudiziario (Di giovedì 7 maggio 2020) Entra in gioco anche l’avvocato Carlo Taormina nella polemica Bonafede vs Di Matteo sulle nomine del Dap (Dipartimento di Amministrazione penitenziaria) che portarono nel 2018 all’elezione a capo di Francesco Basentini. Carlo Taormina ha infatti sporto denuncia presso i carabinieri di Roma chiedendo che venga fatta chiarezza sulla nomina, e su potenziali connessioni tra quella vicenda e le recenti scarcerazioni di detenuti condannati per reati di stampo mafioso. Taormina chiede chiarezza sulla vicenda Sembra propendere per la versione di Di Matteo l’avvocato Taormina, che nella denuncia dichiara che “sia necessario stabilire per quale ragione e su indicazione di chi il ministro Bonafede decise di nominare il magistrato Basentini a capo del del Dap e si tratta anche di stabilire quali interconnessioni vi possono essere con le recenti e numerose ... Leggi su thesocialpost “Fate pace” : il partito dei manettari in campo per ricucire lo strappo Di Matteo-Bonafede

Bonafede - mozione sfiducia Centrodestra/ Salvini “Di Matteo - ombre sul Ministro”

Scarcerazioni e scontro con Di Matteo - da centrodestra sfiducia a Bonafede. Salvini : “Conto nell’appoggio di qualcuno in maggioranza” (Di giovedì 7 maggio 2020) Entra in gioco anche l’avvocato Carlonella polemicavs Disulle nomine del Dap (Dipartimento di Amministrazione penitenziaria) che portarono nel 2018 all’elezione a capo di Francesco Basentini. Carloha infatti sportopresso i carabinieri di Roma chiedendo che venga fatta chiarezza sulla nomina, e su potenziali connessioni tra quella vicenda e le recenti scarcerazioni di detenuti condannati per reati di stampo mafioso.chiede chiarezza sulla vicenda Sembra propendere per la versione di Dil’avvocato, che nelladichiara che “sia necessario stabilire per quale ragione e su indicazione di chi il ministrodecise di nominare il magistrato Basentini a capo del del Dap e si tratta anche di stabilire quali interconnessioni vi possono essere con le recenti e numerose ...

fattoquotidiano : M5s, Crimi: “Non bisogna stare né con Di Matteo, né con Bonafede, così facciamo brindare i boss. Tra di loro incomp… - petergomezblog : Di Matteo: “Il ministro Bonafede cambiò idea sulla mia nomina al Dap per il dissenso o il mancato gradimento di qua… - fattoquotidiano : LA TRAPPOLA DEL CENTRODESTRA C’è un ministro, Alfonso Bonafede, il cui scontro con il magistrato Nino Di Matteo ha… - dimario_daniele : RT @CarloSolimene: #Salvini pugnalato dalla Padania, il caos #M5s per lo scontro #Bonafede - #DiMatteo, le finte dimissioni delle ministre… - Enki2270 : RT @LaVeritaWeb: Bonafede fa un tardivo dietrofront e annuncia un decreto contro i rilasci: tutto fumo per dribblare i chiarimenti alla Cam… -