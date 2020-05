Bari, De Laurentiis: «Inaccettabile il criterio della media punti per la quarta promossa» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha pubblicato una lettera apparsa sui canali ufficiali del club pugliese Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha pubblicato una lettera sui canali social del club criticando quanto è emerso dalla riunione della Lega Pro. Le sue parole. «Il Presidente Luigi De Laurentiis in riferimento all’Assemblea Lega Pro di questo pomeriggio: «Alla luce di quanto emerso dall’odierna Assemblea di Lega Pro, con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazione della quarta promossa in Serie B, ritengo Inaccettabile il criterio suggerito della ‘media punti’, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite. Questo sarebbe un criterio valutabile esclusivamente nel caso tutte avessero disputato lo stesso numero di ... Leggi su calcionews24 CorSera : la Serie C si ferma - il Bari di De Laurentiis ha già pronto il ricorso (Di giovedì 7 maggio 2020) Il presidente del, Luigi De, ha pubblicato una lettera apparsa sui canali ufficiali del club pugliese Luigi De, presidente del, ha pubblicato una lettera sui canali social del club criticando quanto è emerso dalla riunioneLega Pro. Le sue parole. «Il Presidente Luigi Dein riferimento all’Assemblea Lega Pro di questo pomeriggio: «Alla luce di quanto emerso dall’odierna Assemblea di Lega Pro, con particolare riferimento alla proposta da porre all’attenzione del Consiglio Federale per l’individuazionein Serie B, ritengoilsuggerito’, avendo le squadre interessate giocato un diverso numero di partite. Questo sarebbe unvalutabile esclusivamente nel caso tutte avessero disputato lo stesso numero di ...

