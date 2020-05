Anna Tatangelo al pc al balcone manda in delirio i fan (Di giovedì 7 maggio 2020) Da qualche giorno è iniziata la fase 2 di Anna Tatangelo è esplosiva e carica di sensualità. La cantante usa il suo profilo social come trampolino di lancio di una nuova fase della sua vita. Tra poco uscirà il primo singolo e lei si prepara a lasciare i suoi follower senza fiato. Dal balcone assorta sul pc regala un’immagine provocante grazie a una scollatura bollente e alle gambe ben in vista. “Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po’ di pazienza… Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi… Sta per partire un nuovo viaggio… e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!” annuncia Anna dal balcone di casa. “E’ ... Leggi su people24.myblog Il vestitino è (troppo) corto. Anna Tatangelo in versione sexy-prof - lo scorcio da urlo

Anna Tatangelo : la fase due parte dalla sua nuova sfida

Anna Tatangelo fa la prova jeans dopo la quarantena e poi sul balcone al pc (Foto) (Di giovedì 7 maggio 2020) Da qualche giorno è iniziata la fase 2 diè esplosiva e carica di sensualità. La cantante usa il suo profilo social come trampolino di lancio di una nuova fase della sua vita. Tra poco uscirà il primo singolo e lei si prepara a lasciare i suoi follower senza fiato. Dalassorta sul pc regala un’immagine provocante grazie a una scollatura bollente e alle gambe ben in vista. “Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po’ di pazienza… Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi… Sta per partire un nuovo viaggio… e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!” annunciadaldi casa. “E’ ...

zazoomblog : Anna Tatangelo: la fase due parte dalla sua nuova sfida - #Tatangelo: #parte #dalla #nuova #sfida - Noovyis : (Il vestitino è (troppo) corto. Anna Tatangelo in versione sexy-prof, lo scorcio da urlo) Playhitmusic - - esteemitalia : Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo dopo l'edizione di Temptation Island Vip tornano in studio per parlare della loro r… - zazoomblog : Anna Tatangelo fa la prova jeans dopo la quarantena e poi sul balcone al pc (Foto) - #Tatangelo #prova #jeans… -