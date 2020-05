‘Amici Speciali’, Enrico Nigiotti spiega perché non parteciperà al programma. Intanto il ballerino Marcello Sacchetta fa una dichiarazione che spiazza i fan (Di giovedì 7 maggio 2020) Dopo Riccardo Marcuzzo, Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo anche Enrico Nigiotti ha dichiarato di non prender parte ad Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi che andrà in onda il 22 maggio e annoverava tra i nomi del cast composto da ex allievi e non del talent show anche quello del cantautore di “Nonno Hollywood“. Le ragioni sono da ricollegare ad un grave lutto che ha colpito il cantante, motivo che lo ha quindi spinto a non partecipare al programma. Grande assente nelle quattro puntate dedicate allo spin off di Amici di Maria De Filippi anche il professionista Marcello Sacchetta. A dichiararlo lui stesso tramite delle Instagram Stories. Il ballerino ha infatti deciso di rispondere alle domande dei fan e ha preso la palla al balzo per fare anche una dichiarazione molto importante che riguarda la sua carriera: La carriera da ballerino ... Leggi su isaechia Lutto per Enrico Nigiotti - il cantante rifiuta ‘Amici Speciali’ : “Non me la sento di andare in tv”

