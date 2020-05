Virus | R0 lombardo sotto la media | ma i morti non diminuiscono

447codename : @spartachista @matteosalvinimi Cinesi infatti (come i negri) non si infettano e il virus è nato da un laboratorio d… - GiovanniBorri11 : @Marco_dreams @mariamacina Oggi, nel mio condominio lombardo, vari gruppi di persone si sono incontrate e scambiati… - Fabio201262 : @matteorenzi Bene il calcio Senatore, ma mi permetta una domandina, perché non avete, in Consiglio Regionale Lombar… - Iomammata2 : @matteosalvinimi Ricomincia campagna elettorale, che palle... Come vede che cala nei sondaggi tira fuori il problem… - venti4ore : Guarito dimesso paziente lombardo curato Policlinico Bari Solidarietà battuto virus” -

I RICOVERI Continua, seppur lievemente, il calo dei pazienti Covid-19 in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati con sintomi sono 16.270, in disc ...

Si chiama R0, è il parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Più è vicino allo zero, meglio è. E in Lombardia si è attestato allo 0,75, sotto la media nazionale che ...

