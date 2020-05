Usa | 25enne di colore ucciso a sangue freddo mentre faceva jogging | un video incastra ex

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un ragazzo, con ripetuti colpi di fucile,. È quanto mostra il-shock, pubblicato alcuni giorni fa da una stazione radiofonica, che riapre il caso sulla morte di Ahmaud Arbery, un ragazzo di 25 anni assassinato a febbraio. Un episodio sul quale da oltre due mesi genitori e attivisti, tra cui lo scrittore Shaun King che ha postato la clip sul proprio account twitter, chiedono giustizia, ma che non trova risposte certe. Le immagini sono chiare: ilè statoda un ex agente e dal figlio. Nella sequenza si vede un pick-up fermo nel mezzo di un parco che sembra aspettare il giovane che stava correndo. Poi due uomini scendono armati e lo assalgono. Arbery cerca di difendersi, partono due colpi e poi il giovane si accascia al suolo. Il motivo? A loro detta il runner somigliava a una persona coinvolta in furti di ...