Trentino, orso si arrampica sul balcone di una palazzina a Calliano. VIDEO (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un orso si arrampica sul balcone di una palazzina, poi forse disturbato dalle voci dei condomini torna sulla strada e scappa via. La scena si vede in un VIDEO postato nella serata di martedì 5 maggio dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio. “Calliano, poco fa un orso ha fatto la sua apparizione in centro storico”, scrive Dalzocchio, spiegando che l’animale è stato avvistato nell’abitato del paesino in provincia di Trento.Il sindaco: “L’ho visto anche io”Anche il sindaco Lorenzo Conci, secondo quanto riportato dal quotidiano locale L’Adige.it, ha avvistato l’orso. “Un orso acrobata nel centro di Calliano. Visto a meno di un metro...in macchina ero io”, ha dichiarato il primo cittadino. Proprio a pochi chilometri da Calliano, nel vicino centro faunistico del Casteller da alcuni ... Leggi su tg24.sky Paura nella notte in Trentino : orso si arrampica sul balcone di una palazzina [VIDEO]

L’orso M49 catturato sulle montagne del Trentino : “E’ in buone condizioni - è stato portato nel centro faunistico dal quale era fuggito la scorsa estate”

Catturato in Trentino l’orso “Papillon” : ‘Era ancora pericoloso’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Unsisuldi una, poi forse disturbato dalle voci dei condomini torna sulla strada e scappa via. La scena si vede in unpostato nella serata di martedì 5 maggio dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio. “, poco fa unha fatto la sua apparizione in centro storico”, scrive Dalzocchio, spiegando che l’animale è stato avvistato nell’abitato del paesino in provincia di Trento.Il sindaco: “L’ho visto anche io”Anche il sindaco Lorenzo Conci, secondo quanto riportato dal quotidiano locale L’Adige.it, ha avvistato l’. “Unacrobata nel centro di. Visto a meno di un metro...in macchina ero io”, ha dichiarato il primo cittadino. Proprio a pochi chilometri da, nel vicino centro faunistico del Casteller da alcuni ...

Agenzia_Ansa : L'orso M49 catturato in Trentino, interviene il ministro dell'Ambiente Costa: 'Ci stiamo adoperando per trovargli u… - Agenzia_Ansa : La cattura dell'orso M49 in Trentino: Lav e Wwf ne chiedono la liberazione alla Provincia, anche per l'inadeguatezz… - marco__lecce : RT @SkyTG24: Trentino, orso si arrampica sul balcone di una palazzina a Calliano. VIDEO - LoredanaFlamini : RT @SkyTG24: Trentino, orso si arrampica sul balcone di una palazzina a Calliano. VIDEO - BlitzTVit : Trentino, l'orso si arrampica sul balcone - A Calliano, comune in provincia di Trento, un orso si è arrampicato su… -