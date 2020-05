Tecnocrazia o democrazia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Punto 1. Come e più di ogni altra scelta, quella politica per un’intera comunità deve compiersi a partire dalla conoscenza della realtà. Le decisioni generali che il Governo e il Parlamento devono prendere, riguardanti il comportamento sociale (essenzialmente il distanziamento), ha bisogno della conoscenza scientifica della natura, della trasmissibilità e della vita di un virus nuovo, che solo un gruppo di alti specialisti e di più discipline può avere. Punto 2. Il gruppo Colao è già di natura diversa, perché … Continua L'articoloproviene da il manifesto.

Il Manifesto

Esperti ed emergenza sanitaria. Una linea sottile divide la politica dei competenti e la tecnocrazia. Lo si è visto nelle ultime settimane. La "disinvoltura" con cui il Presidente del Consiglio si è c ...