Serie A | ecco come ripartirebbe la corsa scudetto tra Juve | Lazio e Inter

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La Gazzetta dello Sport prova ad immaginarelatradopo la lunga sosta La Gazzetta dello Sport immaginariprenderebbe latradopo la lunghissima pausa dettata dal Coronavirus. La classifica, prima dello stop, recitava:ntus 63,62,54 (ma con una partita in meno). STATO DI RIPARTENZA – Conte avrà sfruttato questa pausa per studiare un piano per inserire al meglio Eriksen, trasformando il danese da problema a soluzione. La sosta forzata ha penalizzato più di tutti larotta nella suaimpetuosa. Lantus si era ripresa la testa del campionato, ma aveva fatto dieci passi all’indietro in Champions League. INFORTUNI E RECUPERI – Sarri potrà contare su Chiellini e Khedira ma dovrà valutare gli effetti che il Coronavirus ...