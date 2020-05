Roma, si aggira con fare sospetto: 16enne sorpreso dai Carabinieri, in casa dosi di hashish e marijuana (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso di un servizio antidroga, ieri notte, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 16enne Romano, con precedenti e già sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via di Torre Maura, i Carabinieri hanno notato il giovane entrare e uscire più volte dalla sua abitazione e aggirarsi in modo sospetto nei dintorni. Nel corso del controllo il 16enne è parso molto nervoso e infastidito dalla presenza dei militari che hanno deciso di ispezionare la sua abitazione dove hanno infatti rinvenuto diversi involucri contenenti dosi di hashish e marijuana, in totale circa 150 g, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel corso di un servizio antidroga, ieri notte, idel Nucleo operativo della CompagniaCasilina hanno arrestato unno, con precedenti e già sottoposto alla misura cautelare della permanenza in, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via di Torre Maura, ihanno notato il giovane entrare e uscire più volte dalla sua abitazione ersi in modonei dintorni. Nel corso del controllo ilè parso molto nervoso e infastidito dalla presenza dei militari che hanno deciso di ispezionare la sua abitazione dove hanno infatti rinvenuto diversi involucri contenentidi hashish e marijuana, in totale circa 150 g, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori ...

CorriereCitta : Roma, si aggira con fare sospetto: 16enne sorpreso dai Carabinieri, in casa dosi di hashish e marijuana - matsuteia : RT @wordsandmore1: Uno Spettro si aggira per l’Italia...ma al contrario di quello descritto da Marx nel suo “Manifesto del Partito Comunist… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Uno Spettro si aggira per l’Italia...ma al contrario di quello descritto da Marx nel suo “Manifesto del Partito Comunist… - wordsandmore1 : Uno Spettro si aggira per l’Italia...ma al contrario di quello descritto da Marx nel suo “Manifesto del Partito Com… - chiaraintiso : RT @LaLestofante: Egregi signori di @ItaloTreno ho or ora constatato che un biglietto per Roma che al più mi costava 50€ ora si aggira into… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aggira Roma, si aggira con fare sospetto: 16enne sorpreso dai Carabinieri, in casa dosi di hashish e marijuana Il Corriere della Città La droga in lockdown arriva col cibo a domicilio: l’allarme dell’Interpol

In questi due mesi di lockdown il traffico e lo spaccio di droga hanno rallentato, ma non si sono fermati. Per aggirare le restrizioni sugli spostamenti, i pusher di tutto il mondo hanno elaborato le ...

Coronavirus, la lezione di Tacito per la fase 2: «Ragazzi, mantenete le distanze»

Una continua lotta per il potere è la storia della dinastia giulio-claudia e Roma, con il suo splendore marmoreo e il suo pullulare di genti d’ogni razza dell’Impero, è il perfetto setting di questa a ...

In questi due mesi di lockdown il traffico e lo spaccio di droga hanno rallentato, ma non si sono fermati. Per aggirare le restrizioni sugli spostamenti, i pusher di tutto il mondo hanno elaborato le ...Una continua lotta per il potere è la storia della dinastia giulio-claudia e Roma, con il suo splendore marmoreo e il suo pullulare di genti d’ogni razza dell’Impero, è il perfetto setting di questa a ...